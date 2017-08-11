Турок Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метров

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ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11).
27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике. До сегодняшнего дня его высшим достижением в спорте являлось серебро на чемпионате Европы на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, но с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (шесть золотых, семь серебряных, шесть бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-1-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.
Чемпионат мира завершится 13 августа.