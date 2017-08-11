Второй этап чемпионата России по дрэг-рейсингу стартует в Минске

ТАСС, 11 августа. Второй этап чемпионата России по дрэг-рейсингу (SMP RDRC) и соревнование суперкаров Unlim 500+ Belarus пройдут в рамках фестиваля скорости G-Drive 11-13 августа в Минске.

"Фестиваль соберет самые быстрые автомобили из России, Белоруссии, Украины и соседних стран, - сказали в пресс- службе гоночной программы SMP Racing. - Классификация второго этапа SMP RDRC остается прежней: FSL, FSA, FSB и абсолютный US, в который могут заявиться автомобили из других трех классов".

Организатор SMP RDRC и Unlim 500+, председатель комитета дрэг-рейсинга Российской автомобильной федерации Тигран Сеферян отметил, что в 2014 году подобные соревнования собрали более 60 участников, в том числе из Польши, Литвы, Латвии. "Ждем и в этом году гостей из зарубежья. Это помогает развивать дисциплину дрэг-рейсинга и делать ее более популярной, - заметил он. - Уверен, что фестиваль получится особенным и запоминающимся событием уходящего лета".

В рамках фестиваля скорости G-Drive состоятся демонстрационные заезды драгстера (специально созданное транспортное средство для участия на скоростных соревнованиях по преодолению прямой дистанции за несколько секунд со стартом с места) Александра Альбина, участника SMP RDRC. "Александр приобрел профессиональную гоночную технику для дрэг-рейсинга в США, - сказали в пресс-службе. - Сейчас она прибыла в Россию, и первым ее выездом перед болельщиками станет Минск".

Технические характеристики драгстера: атмосферный двигатель V8 объемом 9,1 литра и мощностью около 1000 л. с., которая повышается примерно до 1400 л. с. при использовании закиси азота. Вес - 770 кг вместе с пилотом, 680 кг - с пустым баком. Драгстер преодолевает дистанцию в 1/4 мили в среднем за 7 секунд, скорость на финишной линии составляет порядка 305 км/ч.

На запредельной скорости

В Unlim 500+ Belarus будут соревноваться суперкары с мощностью двигателя от 500 л. с., некоторые из которых были специально доработаны и теперь могут развивать мощность более 1000 л. с. На дистанции в 1/2 мили такие машины могут разгоняться до 340 км/ч.

Соревнования участников SMP RDRC и Unlim 500+ Belarus пройдут на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Минск-1", которую проклеят. Заезды будут производиться по очереди. Дистанция для участников чемпионата России по дрэг-рейсингу - 1/4 мили (402 метра). Автомобили, соревнующиеся в Unlim 500+ Belarus, должны будут преодолеть большую дистанцию - 1/2 мили (800 метров).

Первый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу прошел 24-25 июня в Красноярске, в котором приняли участие 60 автомобилей.