Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала турнира WTA в Торонто в парном разряде

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ТАСС, 11 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли канадок Бьянку Андрееску и Карсон Бранстин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.
Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1.
В четвертьфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, встретится с Людмилой Киченок (Украина) и Николь Меличар (США).
Турнир в Торонто завершится 14 августа.