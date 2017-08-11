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Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала турнира WTA в Торонто в парном разряде

Спорт
11 августа, 1:26 UTC+3 ТАСС

Они отдали соперницам из Канады лишь два гейма

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Екатерина Макарова и Елена Веснина

Екатерина Макарова и Елена Веснина

© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 11 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли канадок Бьянку Андрееску и Карсон Бранстин в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто.

Встреча продолжалась 49 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1.

В четвертьфинале российская пара, "посеянная" на турнире под первым номером, встретится с Людмилой Киченок (Украина) и Николь Меличар (США).

Турнир в Торонто завершится 14 августа.

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