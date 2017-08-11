Карякин обыграл Со в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

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ТАСС, 11 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами победил американца Уэсли Со в восьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
Вничью завершились партии Вишванатан Ананд (Индия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения) - Петр Свидлер (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США).
Турнирное положение после восьми туров: Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян - по 5 очков, Карякин, Карлсен - по 4,5, Каруана - 4, Свидлер - 3,5, Непомнящий, Накамура - по 3, Со - 2,5.
На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.