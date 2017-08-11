Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карякин обыграл Со в восьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Спорт
11 августа, 2:45 UTC+3 ТАСС

Ян Непомнящий и Петр Свидлер со своими соперниками сыграли вничью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами победил американца Уэсли Со в восьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Вничью завершились партии Вишванатан Ананд (Индия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения) - Петр Свидлер (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после восьми туров: Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян - по 5 очков, Карякин, Карлсен - по 4,5, Каруана - 4, Свидлер - 3,5, Непомнящий, Накамура - по 3, Со - 2,5.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": МЭР готовит поправки в закон об автотехосмотре
2
Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на Гуам
3
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
4
Мужчина упал на рельсы на станции метро "Братиславская"
5
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
Темы дня
Новости партнеров
Реклама