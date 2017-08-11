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Россиянин Антигулов проведет бой с Куцелабой на турнире UFC 4 ноября

Спорт
11 августа, 8:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На счету Антигулова 20 побед и четыре поражения в ММА

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МОСКВА, 11 августа /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Гаджимурад Антигулов 4 ноября в Нью-Йорке проведет поединок против молдавского бойца Иона Куцелабы в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер Антигулова Ризван Магомедов.

"Антигулов проведет бой с Куцелабой 4 ноября", - сказал Магомедов.

На данный момент главным поединком шоу в Нью-Йорке является бой между чемпионом UFC англичанином Майклом Биспингом и канадцем Джорджем Сен-Пьером.

Также на 4 ноября планируется бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

В активе Куцелабы 13 побед и три поражения в ММА. На счету Антигулова 20 побед и четыре поражения. Он провел два боя в UFC и оба завершил досрочной победой.

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