Шудабаева стала победительницей Спартакиады в боксе в весе до 51 кг

Защитник "Металлурга" Денисов не жалеет, что не попробовал свои силы в НХЛСпорт 11 августа, 9:29
DM: "Арсенал" предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплатуСпорт 11 августа, 9:10
Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018Спорт 11 августа, 9:06
Водитель из Иванова занял первое место в конкурсе песен про Крымский мостОбщество 11 августа, 8:00
ABC: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели ГосдепартаментМеждународная панорама 11 августа, 7:35
"Сибирь" подписала однолетний контракт с финским хоккеистом ЭнлундомСпорт 11 августа, 7:33
Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАОПроисшествия 11 августа, 7:16
Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в МонреалеСпорт 11 августа, 7:13
Сирийцы налаживают мирный бизнес в зоне деэскалации в провинции ДерааОбщество 11 августа, 6:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Представительница Оренбургской области Индира Шудабаева выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в боксе в весовой категории до 51 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале спортсменка победила Снежану Ершову из Ивановской области со счетом 5:0.
Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.