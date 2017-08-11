Словацкий хоккеист Штайнох подписал контракт с "Югрой"

ТАСС, 11 августа. Словацкий защитник Мартин Штайнох заключил контракт с ханты-мансийским клубом Континентальной хоккйеной лиги "Югра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Штайнох выступал за чешский "Маунтинфилд", за который в 52 матчах забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач.