Женский молодежный чемпионат мира 2018 года по хоккею пройдет в Дмитрове

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ТАСС, 11 августа. Женский чемпионат мира по хоккею 2018 года среди игроков до 18 лет пройдет в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Изначально турнир должен был пройти в Нижнем Новгороде, о чем было объявлено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), однако позднее международная федерация приняла решение перенести место проведения турнира. Чемпионат мира пройдет в спортивном комплексе "Дмитров", официально город будет утвержден в статусе организатора первенства в конце сентября.
Турнир пройдет с 6 по 13 января.