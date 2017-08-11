Женский молодежный чемпионат мира 2018 года по хоккею пройдет в Дмитрове

ТАСС, 11 августа. Женский чемпионат мира по хоккею 2018 года среди игроков до 18 лет пройдет в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Изначально турнир должен был пройти в Нижнем Новгороде, о чем было объявлено на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), однако позднее международная федерация приняла решение перенести место проведения турнира. Чемпионат мира пройдет в спортивном комплексе "Дмитров", официально город будет утвержден в статусе организатора первенства в конце сентября.

Турнир пройдет с 6 по 13 января.