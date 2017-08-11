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Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр

Спорт
11 августа, 17:35 UTC+3 ТАСС

Она была лишена серебряных наград ОИ-2008 и ОИ-2012 в эстафетах 4х400 м за нарушение антидопинговых правил

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Татьяна Фирова

Татьяна Фирова

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

ТАСС, 11 августа. Российская бегунья Татьяна Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, которых она была лишена за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсменки приводит агентство Reuters.

Фирова попала в число шести спортсменов, которым предстоит вернуть медали Олимпиад в Пекине и Лондоне. Она была лишена серебряных наград в эстафетах 4х400 метров.

"Я не хочу возвращать свои медали. Я думаю, что никто не заслуживает их больше, чем я", - сказала Фирова.

Фирова является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах в эстафете 4х400 метров. Спортсменка по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

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