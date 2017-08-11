Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр

Огороды в пустыне Тар дали первые плодыСоциальная ответственность 11 августа, 18:36
Москва будет использовать квартиры для реновации в созданных казенными предприятиями домахОбщество 11 августа, 18:26
Первый канал в прямом эфире покажет бой между Макгрегором и МэйуэзеромСпорт 11 августа, 18:20
Власти Москвы будут сотрудничать с ПИК при строительстве домов по реновацииЭкономика и бизнес 11 августа, 18:18
Модернизация федерального тренировочного центра "Крымский" завершится в 2020 годуСпорт 11 августа, 18:15
Власти Москвы в рамках реновации будут компенсировать стоимость гаражей их владельцамСнос хрущевок в Москве 11 августа, 18:05
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за ограничения судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 11 августа, 17:42
Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игрСпорт 11 августа, 17:35
Эксперты выясняют этичность использования данных сканирования мозга в судеСоциальная ответственность 11 августа, 17:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 августа. Российская бегунья Татьяна Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, которых она была лишена за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсменки приводит агентство Reuters.
Фирова попала в число шести спортсменов, которым предстоит вернуть медали Олимпиад в Пекине и Лондоне. Она была лишена серебряных наград в эстафетах 4х400 метров.
"Я не хочу возвращать свои медали. Я думаю, что никто не заслуживает их больше, чем я", - сказала Фирова.
Фирова является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах в эстафете 4х400 метров. Спортсменка по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.