Российская легкоатлетка Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр

ТАСС, 11 августа. Российская бегунья Татьяна Фирова не намерена возвращать медали Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, которых она была лишена за нарушение антидопинговых правил. Слова спортсменки приводит агентство Reuters.

Фирова попала в число шести спортсменов, которым предстоит вернуть медали Олимпиад в Пекине и Лондоне. Она была лишена серебряных наград в эстафетах 4х400 метров.

"Я не хочу возвращать свои медали. Я думаю, что никто не заслуживает их больше, чем я", - сказала Фирова.

Фирова является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах в эстафете 4х400 метров. Спортсменка по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.