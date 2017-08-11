"Барыс" по буллитам обыграл "Трактор" в матче Кубка президента Казахстана

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ТАСС, 11 августа. Астанинский "Барыс" со счетом 3:2 обыграл челябинский "Трактор" в послематчевой серии буллитов на Кубке президента Казахстана по хоккею. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке клуба из Астаны.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (28-я минута) и Линден Вей (37). Доус и Вей также реализовали буллиты в послематчевой серии. У проигравших отличились Александр Шаров (13) и Иван Вишневский (32).
После этой победы "Барыс" поднялся на второе место в таблице, набрав 8 очков в четырех играх. До первого места, которое занимает нижнекамский "Нефтехимик", астанинцев отделяет три очка. "Трактор" расположился на третьей позиции с восемью очками после пяти матчей.
В заключительный день турнира 12 августа "Барыс" встретится с владивостокским "Адмиралом". "Трактор" завершил свои игры на соревнованиях.
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".