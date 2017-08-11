"Арсенал" одержал волевую победу над "Лестером" в первом туре чемпионата Англии

ТАСС, 11 августа. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" одержал победу над "Лестером" со счетом 4:3 в домашнем матче первого тура чемпионата Англии.

Голы в составе "Арсенала" забили Александр Ляказетт (2-я минута), Дэнни Уэлбек (45), Аарон Рэмзи (83) и Оливье Жиру (85). У гостей отличились Синдзи Окадзаки (5) и Джейми Варди (29, 56).

В следующем туре "Арсенал" 19 августа сыграет в гостях против клуба "Сток Сити", "Лестер" в то же день примет "Брайтон".