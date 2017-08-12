Источник: переговоры по переходу Жонатаса в ФК "Локомотив" в финальной стадии

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Источник: переговоры по переходу Жонатаса в ФК "Локомотив" в финальной стадииСпорт 12 августа, 0:02
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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Рубин" Жонатас может продолжить карьеру в московском "Локомотиве", переговоры находятся в финальной стадии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
"Рубин" не против расстаться с Жонатасом. И в момент, когда "Локомотиву" нужен нападающий, совпали интересы обоих клубов. Сам футболист не против перехода, поэтому переговоры в финальной стадии. При этом варианты у "Локомотива" еще есть", - сказал источник.
Жонатас выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В сезоне-2016/17 нападающий провел за казанский клуб 28 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 11 голов. В этом сезоне футболист сыграл за "Рубин" в четырех встречах чемпионата, забив два мяча.
Ранее Жонатас играл за испанский "Реал Сосьедад", итальянские "Пескару", "Латину", "Брешию", голландский "АЗ", а также за бразильский "Крузейро".