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Шкуренев занимает девятое место после первого дня в десятиборье на ЧМ по легкой атлетике

Спорт
12 августа, 0:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

Россиянин набрал 4223 очка по итогам пяти дисциплин: беге на 100 метров, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров

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Российский десятиборец Илья Шкуренев

Российский десятиборец Илья Шкуренев

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Россиянин Илья Шкуренев, выступающий под нейтральным флагом, занимает девятое место в соревнованиях десятиборцев по итогам первого дня на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Шкуренев набрал 4223 очка по итогам пяти дисциплин: беге на 100 метров, прыжках в длину, толкании ядра, прыжках в высоту и беге на 400 метров. Лидирует по итогам первого дня француз Кевин Майер (4478), который является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. Второе место занимает немец Кай Казмирек (4421), третье - его соотечественник Рико Фраймут (4361).

В беге на 100 метров Шкуренев показал 25-й результат (11,17), набрав 823 очка. В прыжке в длину россиянин стал третьим (7,62), за свой лучший прыжок он заработал 965 баллов. Шкуренев толкнул ядро на 13,48 метра, показав 23-й результат и набрав 697 очков. В прыжке в высоту российский легкоатлет с результатом 2,08 метра стал третьим, заработав в этой дисциплине 878 баллов, а в беге на 400 метров он показал общее 16-е время (49,02) и получил 860 очков.

Во второй день соревнований десятиборцев спортсмены выступят в пяти дисциплинах: беге на 110 метров с барьерами, метании диска, прыжке с шестом, метании копья и беге на 1500 метров.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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