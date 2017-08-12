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Француз Вашье-Лаграв выиграл шахматный супертурнир в Сент-Луисе, россиянин Карякин - пятый

Спорт
12 августа, 2:29 UTC+3 ТАСС

В заключительном раунде российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикаро Накамурой

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Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв

Французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв

© EPA/Gregor Fischer

ТАСС, 12 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикаро Накамурой в заключительном туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч) и занял пятое место, набрав пять баллов из девяти возможных. Турнир завершился в американском Сент- Луисе.

Победителем турнира стал француз Максим Вашье-Лаграв, набравший шесть баллов из девяти возможных. В заключительной партии француз белыми фигурами обыграл российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Итоговое турнирное положение: Вашье-Лаграв - 6 баллов, Магнус Карлсен (Норвегия), Вишванатан Ананд (Индия) - оба по 5,5 балла, Левон Аронян (Армения), Сергей Карякин (Россия) - по 5 баллов, Петр Свидлер (Россия) - 4,5, Фабиано Каруана (США) - 4, Хикаро Накамура (США) - 3,5, Уэсли Со (США), Непомнящий - по 3 балла.

Кубок Синкфилда является третьим этапом шахматного Гран-тура, ранее в июне-июле прошли турниры в Париже и бельгийском Лювене. Во Франции и Бельгии участники соревновались в быстрых шахматах и блице, тогда как в Сент- Луисе прошел турнир по классическим шахматам.

13-19 августа в Сент-Луисе пройдет турнир по быстрым шахматам и блицу, который также входит в зачет Гран-тура. Ожидается, что в нем примет участие 13-й чемпион мира россиянин Гарри Каспаров, который в начале июля объявил о возобновлении карьеры. Он получил специальное приглашение от организаторов турнира в Сент-Луисе. Завершится Гран-тур "классическим" турниром в Лондоне 29 ноября - 11 декабря.

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