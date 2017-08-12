Путин назвал развитие спорта одним из важнейших приоритетов госполитики

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, отметив важность развития спорта для страны. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения по праву считаются одними из важнейших приоритетов государственной политики. Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодежи, приобщают ее к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", - отмечается в поздравлении.
Президент также подчеркнул, что активная работа по созданию и совершенствованию в России современной доступной спортивной инфраструктуры будет продолжаться.