Терехов: популяризация тхэквондо стала причиной широкой географии участников Спартакиады

ТАСС, 12 августа. Широкая география участников соревнований по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России является результатом работы по популяризации этого вида спорта. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

"Обширная география Спартакиады в этом году - результат планомерной работы по популяризации тхэквондо, - сказал Терехов. - В течение многих лет мы кропотливо работали над тем, чтобы тхэквондо было представлено по всей стране. И сегодня мы видим результат этих трудов - федерации есть практически во всех регионах России".

Президент Союза отметил высокий уровень тхэквондистов на Спартакиаде. "На этих соревнованиях мы видим отражение общероссийского уровня развития тхэквондо, высокого по спортивному мастерству, - считает Терехов. - Приятно отметить не только большое количество молодых спортсменов, но и достойный уровень их подготовки. Основная цель подобных соревнований для нас - просмотреть перспективную молодежь, которая если не в 2020, то в 2024 и в 2028 годах точно войдет в состав нашей национальной олимпийской сборной".

Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.