Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терехов: популяризация тхэквондо стала причиной широкой географии участников Спартакиады

Спорт
12 августа, 16:20 UTC+3 ТАСС

Президент Союза тхэквондо России отметил высокий уровень спортсменов на Спартакиаде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Широкая география участников соревнований по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России является результатом работы по популяризации этого вида спорта. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

"Обширная география Спартакиады в этом году - результат планомерной работы по популяризации тхэквондо, - сказал Терехов. - В течение многих лет мы кропотливо работали над тем, чтобы тхэквондо было представлено по всей стране. И сегодня мы видим результат этих трудов - федерации есть практически во всех регионах России".

Смотрите также

Московский тхэквондист Назаров стал победителем Спартакиады в весе до 48 кг

Петербургская тхэквондистка Гурченко стала победительницей Спартакиады в весе до 44 кг

Московская тхэквондистка Ряднинская стала победительницей Спартакиады в весе до 49 кг

Президент Союза отметил высокий уровень тхэквондистов на Спартакиаде. "На этих соревнованиях мы видим отражение общероссийского уровня развития тхэквондо, высокого по спортивному мастерству, - считает Терехов. - Приятно отметить не только большое количество молодых спортсменов, но и достойный уровень их подготовки. Основная цель подобных соревнований для нас - просмотреть перспективную молодежь, которая если не в 2020, то в 2024 и в 2028 годах точно войдет в состав нашей национальной олимпийской сборной".

Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Летняя Спартакиада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В России начнут готовить военных летчиц
3
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
4
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
5
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
6
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
7
Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама