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Макгрегор планирует продолжить боксерскую карьеру после поединка с Мэйуэзером

Спорт
13 августа, 7:41 UTC+3 ТАСС

Бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером-младшим состоится 26 августа в Лас-Вегасе и пройдет по правилам бокса

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 13 августа. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор планирует продолжить боксерскую карьеру после поединка с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Слова ирландца приводит портал Boxingscene.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

"Мне нравится вид спорта бокс, который всегда был дорог моему сердцу. В будущем я планирую продолжать участвовать в боксерских поединках, также я планирую участвовать и в смешанных единоборствах (ММА)", - сказал Макгрегор.

На счету 29-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 - нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

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