Тренер: подмосковные гольфисты хорошо выступили на Спартакиаде даже в неполном составе

ТАСС, 13 августа. Сборная Московской области по гольфу хорошо выступила на восьмой летней Спартакиаде учащихся России, несмотря на неполный состав команды. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал главный тренер сборной Московской области Алексей Ежиков.

"Ребята - молодцы, - сказал Ежиков. - У нас приехал неполный состав команды, вместо шести человек нас было трое: двое юношей и одна девушка. Они максимально выложились и заняли третье место в мужской и женской дисциплинах".

Тренер сборной Московской области считает, что его подопечные могут стать усилением для национальной команды. "У ребят большой потенциал, - отметил Ежиков. - У нас есть гольфисты, которые уже попадают в сборную, а те юноши, которые выступали сейчас, в перспективе могут также усилить национальную команду. Будем надеяться на них, и стараться максимально качественно подготовить их к сборной России".

Турнир по гольфу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходил в станице Старочеркасской Ростовской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.