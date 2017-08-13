Около девяти тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники" в Москве

ТАСС, 13 августа. Около девяти тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники", который прошел в воскресенье в Москве и был посвящен истории олимпийского комплекса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут полумарафона (21 км 97,5 м) был проложен по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. Полумарафон "Лужники" унаследовал маршрут и дату проведения от Музыкального полумарафона, который проходил в Москве с 2014 года. В первый год его проведения финишировали 3226 бегунов, а в 2016 году - 6027", - говорится в сообщении.

В забеге среди женщин победу одержала Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 1 час 18 минут. Второй стала Наталья Попкова (1:19.26), третьей - Алла Сидорова (1:20.35).

Среди мужчин первым финишировал Олег Григорьев (1:09.17). Второе место занял Андре Сафронов (1:09.18), третье - Андрей Коваленко (1:09.53).

Также в забеге приняли участие спортсмены на колясках. Среди мужчин победил Виталий Гриценко (51.04), у женщин - Акжана Абдикаримова (57.51). Кроме того, в полумарафоне участвовали хендбайкеры - спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на специальных велосипедах с ручным приводом. Среди мужчин первым финишировал Руслан Кузнецов (37.48), среди женщин - Алеся Гусарова (54.26).

Полумарафон "Лужники" является последним стартом перед Московским марафоном, на который уже зарегистрировались более 15 тысяч человек. Московский марафон пройдет 24 сентября.