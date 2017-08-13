Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около девяти тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники" в Москве

Спорт
13 августа, 17:03 UTC+3 ТАСС

Полумарафон "Лужники" является последним стартом перед Московским марафоном, который пройдет 24 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 13 августа. Около девяти тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники", который прошел в воскресенье в Москве и был посвящен истории олимпийского комплекса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Маршрут полумарафона (21 км 97,5 м) был проложен по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской набережным. Полумарафон "Лужники" унаследовал маршрут и дату проведения от Музыкального полумарафона, который проходил в Москве с 2014 года. В первый год его проведения финишировали 3226 бегунов, а в 2016 году - 6027", - говорится в сообщении.

В забеге среди женщин победу одержала Юлия Конякина, преодолевшая дистанцию за 1 час 18 минут. Второй стала Наталья Попкова (1:19.26), третьей - Алла Сидорова (1:20.35).

Среди мужчин первым финишировал Олег Григорьев (1:09.17). Второе место занял Андре Сафронов (1:09.18), третье - Андрей Коваленко (1:09.53).

Также в забеге приняли участие спортсмены на колясках. Среди мужчин победил Виталий Гриценко (51.04), у женщин - Акжана Абдикаримова (57.51). Кроме того, в полумарафоне участвовали хендбайкеры - спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые передвигаются на специальных велосипедах с ручным приводом. Среди мужчин первым финишировал Руслан Кузнецов (37.48), среди женщин - Алеся Гусарова (54.26).

Полумарафон "Лужники" является последним стартом перед Московским марафоном, на который уже зарегистрировались более 15 тысяч человек. Московский марафон пройдет 24 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
2
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
3
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
4
СМИ: гибель принцессы Дианы могла произойти в результате спланированного убийства
5
Лукашенко: Белоруссия и Россия не должны допускать ухудшения двусторонних отношений
6
"Сапсан" встал в Новгородской области из-за повреждения контактного провода
7
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама