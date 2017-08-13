Сборная Москвы выиграла Спартакиаду в классе каноэ-двоек

ТАСС, 13 августа. Мужская сборная Москвы по гребному слалому выиграла командную гонку на восьмой летней Спартакиаде учащихся России в классе каноэ-двоек. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

За сборную Москвы выступали Андрей Поспелов и Александр Рашев, Илья Кириллов и Дастан Иманкулов, Константин Ванин и Павел Преснов. Второе место заняла сборная Тюменской области в составе Даниила Липихина и Вячеслава Чебышева, Даниила Бабичева и Игоря Стафеева, Даниила Быкова и Ивана Стратулы. Третьей стала команда Башкортостана в составе Ильи Горустовича и Данилы Майтова, Игоря Кислицына и Максима Бадаева, Арсения Соколова и Ильмира Мутафарова.

Соревнования по гребному слалому в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Окуловке.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.