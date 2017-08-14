Словенец Винчич рассудит "Утрехт" и "Зенит" в первом матче квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между голландским "Утрехтом" и российским "Зенитом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Его ассистентами будут Томаш Кланчник и Андраш Ковациц, резервным судьей - Роберто Понис.

Матч "Утрехт" - "Зенит" пройдет в среду в Нидерландах, начало - в 19:00 мск.