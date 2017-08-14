Бударова стала победительницей Спартакиады в гребле на байдарках на 500 м

ТАСС, 14 августа. Представительница Воронежской области Екатерина Бударова выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в гребле на байдарках на 500 м. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Бударова показала результат 2 минуты 5,24 секунды. Второе место заняла Маргарита Елфимова из Архангельской области (2.08,24). Третьей стала Мария Давыкоза из Московской области (2.08,30).

В финальном заезде байдарок-одиночек на 200 м победителем стала Елфимова (46,05). Второе место заняла Давыкоза (46,35). Третьей стала Бударова (46,60).

В байдарках-двойках на 500 м победительницами стали Яна Талай и Ирина Рассказенкова из Санкт-Петербурга (1.56,07). Второе место заняли Софья Абушаева и Полина Ильина (1.58,78). Третьими стали Давыкоза и Анастасия Зуева из Московской области (1.59,05).

В байдарках-четверках на 500 м победила сборная Санкт- Петербурга (1.46,92). Второе место заняла команда Ростовской области (1.48,58). Третьей стала команда Астраханской области (1.49,30).

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.