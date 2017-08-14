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Романов стал победителем Спартакиады в гребле на каноэ на 200 м

Спорт
14 августа, 16:33 UTC+3 ТАСС

В каноэ-четверках на 1000 м победителем стала сборная Москвы

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ТАСС, 14 августа. Москвич Кирилл Романов выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в гребле на каноэ на 200 м. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Романов показал время 45,39 секунды. Второе место занял Саид Ибрагимов из Астраханской области (46,25). Третьим стал Андрей Полисмаков из Ростовской области (46,51).

В финале в каноэ-одиночках на 1000 м победителем также стал Романов (4.24,15). Второе место занял Андрей Самойлов из Башкортостана (4.29,18). Третьим стал Илья Анисимов из Краснодарского края (4.30,44).

В каноэ-двойках на 1000 м победителями стали москвичи Иван Мальков и Романов (4.12,07). Второе место заняли Кирилл Легкодимов и Ибрагимов из Астраханской области (4.15,07). Третьими стали Равиль Чубанов и Игорь Шевцов из Ростовской области (4.24,15).

В каноэ-четверках на 1000 м победителем стала сборная Москвы (3.50,73). Второе место заняла сборная Челябинской области (3.53,42). Третьими стали краснодарцы (3.53,42).

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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