Футболист "Зенита" Гарсия перешел в испанский "Бетис"

ТАСС, 14 августа. Испанский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Хави Гарсия перешел в севильский клуб "Бетис". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Зенит" благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает ему успеха в составе новой команды", - сказано в сообщении.

Гарсия перешел в "Зенит" в 2014 году из английского "Манчестер Сити". Срок контракта испанца истекал летом 2019 года. В составе "Зенита" 30-летний полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч, в текущем сезоне он провел три игры в за "Зенит" в разных турнирах.