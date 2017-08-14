Футболист "Зенита" Гарсия перешел в испанский "Бетис"

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ТАСС, 14 августа. Испанский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Хави Гарсия перешел в севильский клуб "Бетис". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".
"Зенит" благодарит Хави Гарсию за совместную работу и желает ему успеха в составе новой команды", - сказано в сообщении.
Гарсия перешел в "Зенит" в 2014 году из английского "Манчестер Сити". Срок контракта испанца истекал летом 2019 года. В составе "Зенита" 30-летний полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч, в текущем сезоне он провел три игры в за "Зенит" в разных турнирах.