Судья: жаркая погода стала причиной дисквалификаций гребцов на Спартакиаде

ТАСС, 14 августа. Жаркая погода стала причиной нескольких дисквалификаций на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом пресс-службе Спартакиады рассказал заслуженный тренер России и главный судья соревнований Сергей Уваров.

Из-за высокой температуры лодки усыхают и теряют в весе, который определен регламентом, что автоматически ведет к дисквалификации.

"Обидно то, что начинают лодки на жаре усыхать, а правила никак отменить нельзя, - сказал Уваров. - Поэтому пришлось несколько дисквалификаций применить к спортсменам, даже тем, кто провел прекрасные финальные заезды. Девушки из Тверской области выиграли, перевернулись, потеряли подушку, которая является принадлежностью лодки. И из-за этой подушки в лодке не хватает определенного веса, который она по правилам должна иметь".

Главный судья соревнований отметил высокий уровень участников Спартакиады. "На сегодняшний день есть определенные личности, которые выиграли две, три, а то и четыре дистанции, например, каноист Кирилл Романов из Москвы, - объяснил Уваров. - Эти спортсмены сейчас были на олимпийском фестивале, они побывали в составе сборной России - в юношеской, но в сборной. Присутствие таких спортсменов говорит о том, что уровень у Спартакиады высокий".

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.