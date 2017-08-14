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"Локомотив" обыграл минское "Динамо" в матче Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

Спорт
14 августа, 18:16 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников

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ТАСС, 14 августа. Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 одержал победу над минским "Динамо" в матче предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги. Соревнования проходят в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Любушкин (33-я минута), Егор Коршков (50), Егор Аверин (54) и Дмитрий Лугин (60). У проигравших отличились Александр Китаров (13) и Александр Матерухин (49).

"Локомотив" одержал вторую победу в двух матчах и набрал шесть очков. Ярославцы занимают первое место в таблице. "Динамо" потерпело второе поражение на турнире и занимает последнее место. В активе минчан ноль очков.

В следующем матче 16 августа "Локомотив" сыграет с рижским "Динамо". В тот же день минское "Динамо" встретится с казанским "Ак Барсом".

В турнире принимают участие четыре команды, которые играют друг с другом в один круг. Клубы, занявшие первое и второе места в таблице по итогам трех матчей, встретятся в финале. Команды, ставшие третьей и четвертой, сыграют за третье место. Четвертый год подряд на Кубке Латвийской железной дороги играют "Ак Барс", "Локомотив", "Динамо" (Рига) и "Динамо" (Минск).

Кубок Латвийской железной дороги проводится ежегодно с 2009 года. Один раз победителем турнира стал санкт- петербургский СКА, по два раза выигрывали "Локомотив" и рижское "Динамо". Последние три года кубок доставался "Ак Барсу". Турнир завершится 17 августа.

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