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Клуб КХЛ "Автомобилист" подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли Кингом

Спорт
14 августа, 19:36 UTC+3 ТАСС

Соглашение с американским форвардом рассчитано на два года

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Канадский форвард Дуайт Кинг

Канадский форвард Дуайт Кинг

© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 14 августа. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" подписал контракт с канадским нападающим Дуайтом Кингом. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Соглашение с бывшим форвардом клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" рассчитано на два года.

В составе "Лос-Анджелеса" Кинг дважды завоевал Кубок Стэнли. В концовке минувшего регулярного чемпионата он перешел из "Лос-Анджелеса" в "Монреаль". В сезоне-2016/17 он провел 80 игр, набрав 16 очков (9 шайб и 7 передач). Всего с 2010 года на счету 28-летнего форварда 440 матчей и 134 очка (63+71).

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