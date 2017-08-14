Клуб КХЛ "Автомобилист" подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли Кингом

ТАСС, 14 августа. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" подписал контракт с канадским нападающим Дуайтом Кингом. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Соглашение с бывшим форвардом клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" рассчитано на два года.

В составе "Лос-Анджелеса" Кинг дважды завоевал Кубок Стэнли. В концовке минувшего регулярного чемпионата он перешел из "Лос-Анджелеса" в "Монреаль". В сезоне-2016/17 он провел 80 игр, набрав 16 очков (9 шайб и 7 передач). Всего с 2010 года на счету 28-летнего форварда 440 матчей и 134 очка (63+71).