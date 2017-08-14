Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

"Анжи" объявил о назначении Скрипченко главным тренером командыСпорт 14 августа, 20:35
Тренер ЦСКА Гончаренко: успехи Головина не отразились негативно на его личных качествахСпорт 14 августа, 20:18
СМИ: Минтранс оставит зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса в самолетЭкономика и бизнес 14 августа, 20:14
Американская ракета-носитель Falcon 9. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 20:08
Американский космический корабль Dragon. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 20:00
В Башкирии нашлась группа из 15 не выходивших на связь туристовПроисшествия 14 августа, 19:53
Клуб НХЛ "Торонто" выставил россиянина Марченко на драфт отказовСпорт 14 августа, 19:52
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом КоксакиОбщество 14 августа, 19:48
Прибыль Новикомбанка по итогам первого полугодия составила 2 млрд рублейЭкономика и бизнес 14 августа, 19:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Актер, телеведущий, сценарист и продюсер Александр Ревва стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
"Александр Ревва стал вторым послом Калининграда. Ранее эту почетную роль приняла пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко", - говорится в сообщении.
"Калининград - один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России", - приводит пресс-служба слова Реввы.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Калининград примет четыре матча группового этапа турнира.