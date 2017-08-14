Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Актер, телеведущий, сценарист и продюсер Александр Ревва стал послом Калининграда на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

"Александр Ревва стал вторым послом Калининграда. Ранее эту почетную роль приняла пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко", - говорится в сообщении.

"Калининград - один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своем новом статусе постараюсь привлечь еще большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России", - приводит пресс-служба слова Реввы.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Калининград примет четыре матча группового этапа турнира.