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Клуб НХЛ "Торонто" выставил россиянина Марченко на драфт отказов

Спорт
14 августа, 19:52 UTC+3 ТАСС

Российского защитника выставили на драфт отказов второй раз за год

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Российский хоккеист Алексей Марченко

Российский хоккеист Алексей Марченко

© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.

"Алексей Марченко из "Торонто" был выставлен на драфт отказов НХЛ. Пресс-релиз будет выпущен завтра", - написал Мильштейн.

"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом "Детройт". Марченко провел 11 матчей в составе "Торонто" в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.

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