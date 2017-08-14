Клуб НХЛ "Торонто" выставил россиянина Марченко на драфт отказов

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ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.
Alexey Marchenko of the Toronto Maple Leafs was put on NHL waivers today. Media statement tomorrow at 1pm EST.— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 14 августа 2017 г.
"Алексей Марченко из "Торонто" был выставлен на драфт отказов НХЛ. Пресс-релиз будет выпущен завтра", - написал Мильштейн.
"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом "Детройт". Марченко провел 11 матчей в составе "Торонто" в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.