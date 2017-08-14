Клуб НХЛ "Торонто" выставил россиянина Марченко на драфт отказов

ТАСС, 14 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" выставил на драфт отказов российского защитника Алексея Марченко. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Если 25-летнего защитника в течение суток не заберет ни один клуб лиги, он отправится в фарм-клуб.

Alexey Marchenko of the Toronto Maple Leafs was put on NHL waivers today. Media statement tomorrow at 1pm EST. — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) 14 августа 2017 г.

"Алексей Марченко из "Торонто" был выставлен на драфт отказов НХЛ. Пресс-релиз будет выпущен завтра", - написал Мильштейн.

"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом "Детройт". Марченко провел 11 матчей в составе "Торонто" в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.