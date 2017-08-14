Гончаренко: критика футболиста ЦСКА Васина вошла в моду

БЕРН, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Критика футболиста московского ЦСКА Виктора Васина стала модной, все ошибки команды сваливают на него. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА во вторник проведет со швейцарским клубом "Янг Бойз" первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На вопрос про восприятие критики, адресованный самому Васину, ответил сначала Гончаренко. "Думаю, для него самое важное - это моя критика, а не то, что пишите вы [журналисты] и специалисты, - отметил тренер. - Сейчас вошло в моду: любой опасный момент у наших ворот - значит, виноват Васин. Вы даже не пытаетесь разобраться в причинах, а сразу обвиняете его".

Сам защитник сказал: "Я не читаю критику".

"Не забывайте про "Динамо" и "Шахтер"

Гончаренко поделился мнением о предстоящем сопернике. "Эта команда достаточно хорошо знает, как действовать в атаке и обороне, мы хорошо изучили все их линии. Дома играет гораздо сильнее, чем на выезде, но это характерно многим командам. Есть и индивидуально сильные исполнители, как (Миралем) Сулеймани, (Гийом) Оаро, который нам хорошо известен", - отметил тренер.

"И не забывайте, что за последний год они выбили из борьбы "Шахтер" и киевское "Динамо". Завтра будет напряженный матч", - добавил он.

"Янг Бойз" выбил "Динамо" из третьего квалификационного раунда турнира (1:3 на выезде, 2:0 дома), "Шахтер" уступил швейцарцам на этой же стадии в прошлом сезоне (0:2 на выезде, 2:0 дома, 4:2 в серии пенальти).

"Не могу сказать, что они ("Янг Бойз") действовали только длинными передачами, не могу сказать, больше обычно, скажем так, идет воздействие на вратаря, - не согласился Гончаренко с оценкой журналиста по поводу домашней игры "Янг Бойз" с "Динамо". - Еще раз скажу, что для них, как и для многих, свойственна агрессивная игра дома, это нормально для современного футбола. Что касается затяжки времени со стороны "Динамо", не забывайте, что у каждой команды есть стратегия двухмачтового противостояния, а они выиграли первый матч со счетом 3:1".

"Команды, проводящие первые матчи на выезде, стараются забить, что касается и нас", - также отметил специалист.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.