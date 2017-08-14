"Анжи" объявил о назначении Скрипченко главным тренером команды

ТАСС, 14 августа. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" Александр Григорян, возглавлявший команду на тот момент, заявил, что уходит в отставку.

В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду - самарские "Крылья Советов". Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу. "Анжи" в текущем сезоне также занимают 15-ю строчку после шести матчей.

За свою карьеру Скрипченко работал главным тренером в белорусских БАТЭ и "Минске", а также в российских клубах "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".