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"Анжи" объявил о назначении Скрипченко главным тренером команды

Спорт
14 августа, 20:35 UTC+3 ТАСС

В прошлом сезоне специалист возглавлял самарские "Крылья Советов"

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Вадим Скрипченко

Вадим Скрипченко

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ТАСС, 14 августа. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" Александр Григорян, возглавлявший команду на тот момент, заявил, что уходит в отставку.

В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду - самарские "Крылья Советов". Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу. "Анжи" в текущем сезоне также занимают 15-ю строчку после шести матчей.

За свою карьеру Скрипченко работал главным тренером в белорусских БАТЭ и "Минске", а также в российских клубах "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".

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