"Анжи" объявил о назначении Скрипченко главным тренером команды

"Анжи" объявил о назначении Скрипченко главным тренером командыСпорт 14 августа, 20:35
Тренер ЦСКА Гончаренко: успехи Головина не отразились негативно на его личных качествахСпорт 14 августа, 20:18
СМИ: Минтранс оставит зимнюю одежду в списке вещей для бесплатного проноса в самолетЭкономика и бизнес 14 августа, 20:14
Американская ракета-носитель Falcon 9. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 20:08
Американский космический корабль Dragon. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 20:00
В Башкирии нашлась группа из 15 не выходивших на связь туристовПроисшествия 14 августа, 19:53
Клуб НХЛ "Торонто" выставил россиянина Марченко на драфт отказовСпорт 14 августа, 19:52
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом КоксакиОбщество 14 августа, 19:48
Прибыль Новикомбанка по итогам первого полугодия составила 2 млрд рублейЭкономика и бизнес 14 августа, 19:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 августа. Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба команды.
В субботу "Анжи" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле уступил московскому "Динамо" со счетом 1:3. После игры в эфире телеканала "Наш футбол" Александр Григорян, возглавлявший команду на тот момент, заявил, что уходит в отставку.
В прошлом сезоне Скрипченко возглавлял другую российскую команду - самарские "Крылья Советов". Клуб под его руководством занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата страны и вылетел в Футбольную национальную лигу. "Анжи" в текущем сезоне также занимают 15-ю строчку после шести матчей.
За свою карьеру Скрипченко работал главным тренером в белорусских БАТЭ и "Минске", а также в российских клубах "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".