Английские клубы хотят ввести запрет на приобретение футболистов после старта чемпионата

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ТАСС, 15 августа. Руководители клубов Английской премьер-лиги 7 сентября проведут встречу, на которой будет поднят вопрос запрета приобретения игроков после старта чемпионата страны по футболу. Об этом сообщает издание Times.
По данным источников газеты, 14 из 20 клубов проголосуют за изменения. Новые правила могут вступить в силу уже со следующего сезона. Таким образом, английские клубы не смогут покупать игроков после начала чемпионата, но сохранят за собой право продавать футболистов до официального закрытия трансферного окна в Европе, так как этого требуют правила Международной федерации футбола.
В ведущих европейских чемпионатах трансферный период обычно завершается 31 августа. В текущем сезоне к этому моменту будет сыграно три тура английского первенства.