Литовский судья Мажейка обслужит первый матч ЛЕ между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой"

ТАСС, 15 августа. Литовец Гедиминас Мажейка назначен главным арбитром на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между российским "Краснодаром" и сербской "Црвеной Звездой". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.

Ассистентами Мажейки будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным судьей - Юрий Пашковский. Представитель Словакии Мариан Ружбарски назначен судейским наблюдателем, Артур Азарян из Армении - делегатом Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

39-летний Мажейка будет работать на официальном матче "Краснодара" во второй раз. В прошлом году литовец обслуживал домашний матч российского клуба с албанским "Партизани" в раунде плей-офф Лиги Европы, который завершился победой "Краснодара" со счетом 4:0.

Первый матч между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" пройдет 17 августа в России. Ответная игра состоится 24 августа на стадионе "Райко Митич" в Белграде.