Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Литовский судья Мажейка обслужит первый матч ЛЕ между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой"

Спорт
15 августа, 9:57 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет 17 августа в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. Литовец Гедиминас Мажейка назначен главным арбитром на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между российским "Краснодаром" и сербской "Црвеной Звездой". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского футбольного клуба.

Ассистентами Мажейки будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным судьей - Юрий Пашковский. Представитель Словакии Мариан Ружбарски назначен судейским наблюдателем, Артур Азарян из Армении - делегатом Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

39-летний Мажейка будет работать на официальном матче "Краснодара" во второй раз. В прошлом году литовец обслуживал домашний матч российского клуба с албанским "Партизани" в раунде плей-офф Лиги Европы, который завершился победой "Краснодара" со счетом 4:0.

Первый матч между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" пройдет 17 августа в России. Ответная игра состоится 24 августа на стадионе "Райко Митич" в Белграде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама