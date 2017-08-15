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Зуев стал победителем Спартакиады в плавании на 100 м на спине

Спорт
15 августа, 10:45 UTC+3 ТАСС

Александр Обшаров из Татарстана выиграл финал на 50 м баттерфляем

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ТАСС, 15 августа. Николай Зуев из Коми выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в плавании на 100 м на спине. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял Павел Самусенко из Мурманской области. Третьим стал Максим Фофанов из Санкт-Петербурга.

Победителем на 100 м брассом стал Владислав Герасименко из Калужской области. Второе место занял Александр Жигалов из Кемеровской области, третье - Илья Пономарев. Финальный заплыв на 200 м комплексом выиграл Даниил Зайцев из Санкт-Петербурга. Победителем на 400 м вольным стилем стал москвич Александр Егоров, второе место занял также москвич Михаил Любавский, третьим стал Артем Шалашов из Санкт-Петербурга.

Александр Обшаров из Татарстана выиграл финал на 50 м баттерфляем. Второе место занял Михаил Лавров из Ямало-Ненецкого автономного округа. Третьим стал Владислав Попов из Ростовской области. Эстафету 4x100 м выиграла сборная Санкт-Петербурга.

Соревнования по плаванию в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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