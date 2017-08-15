Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФГУП "Охрана" Росгвардии обеспечит безопасность в Москве во время ЧМ-2018

Спорт
15 августа, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ обеспечит безопасность в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Согласно пункту 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", определить ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ единственным исполнителем осуществляемых для нужд города Москвы в 2017-2018 годах закупок и услуг по охране общественно значимых объектов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и общественно значимых городских мероприятий на территории Москвы", - говорится в распоряжении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ФГУП "Охрана" было образовано в 2005 году в рамках этапа формирования службы вневедомственной охраны. Предприятие имеет 80 филиалов на территории РФ и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов. В 2016 году в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии вневедомственная охрана и ФГУП "Охрана" были переданы Росгвардии от МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минске задержали российского психолога Михаила Козлова
2
Суд арестовал подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму украинца
3
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
4
Журналистка ВГТРК выдворена с Украины
5
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама