ФГУП "Охрана" Росгвардии обеспечит безопасность в Москве во время ЧМ-2018

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ обеспечит безопасность в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Согласно пункту 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", определить ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ единственным исполнителем осуществляемых для нужд города Москвы в 2017-2018 годах закупок и услуг по охране общественно значимых объектов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и общественно значимых городских мероприятий на территории Москвы", - говорится в распоряжении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ФГУП "Охрана" было образовано в 2005 году в рамках этапа формирования службы вневедомственной охраны. Предприятие имеет 80 филиалов на территории РФ и обеспечивает безопасность сотен тысяч объектов. В 2016 году в связи с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии вневедомственная охрана и ФГУП "Охрана" были переданы Росгвардии от МВД.