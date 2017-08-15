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Никонова выиграла Спартакиаду в плавании на 50 м вольным стилем

Спорт
15 августа, 12:45 UTC+3 ТАСС

На 100 м на спине победительницей стала Анастасия Кизий из Краснодарского края

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ТАСС, 15 августа. Екатерина Никонова из Новосибирской области стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в плавании на 50 м вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла Елизавета Мельникова из Московской области. Третьей стала Дарина Нетунаева из Ханты- Мансийского автономного округа. Финальный заплыв на 100 м брассом выиграла москвичка Анастасия Макарова. Второй стала также москвичка Ольга Турчина, третьей - Диана Дьячкова из Красноярского края.

На 100 м на спине победительницей стала Анастасия Кизий из Краснодарского края. Второе место заняла Елизавета Агапитова из Ханты-Мансийского автономного округа, третье - Екатерина Никонова. Анастасия Сорокина из Краснодарского края выиграла финальный заплыв на 200 м комплексом. Второй стала Арина Кошкина из Чувашии, третьей - Кристина Халимеева из Самарской области.

На 50 м баттерфляем первой стала Александра Сабитова из Кемеровской области. Второе место заняла Юлия Пономарева из Воронежской области, третье - Александра Савина из Новосибирской области.

Победителем эстафеты 4x100 м стала сборная Московской области.

Соревнования по плаванию в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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