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Кения может стать первой африканской страной, которая проведет ЧМ по легкой атлетике

Спорт
15 августа, 13:47 UTC+3 ТАСС

В 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе, а в 2021-м - в американском Юджине

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ТАСС, 15 августа. Кения будет претендовать на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2023 года и может стать первой африканской страной, где пройдет мировое первенство. Об этом заявил министр спорта Кении Хассан Варио, слова которого приводит AFP.

В воскресенье в Лондоне завершился чемпионат мира по легкой атлетике. В общекомандном зачете сборная Кении заняла второе место, завоевав пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Кенийцы уступили только американцам (10-11-9). В июле текущего года в столице Кении Найроби прошел юношеский чемпионат мира по легкой атлетике, на котором выступили спортсмены из 130 стран.

"Мы показали, что можем провести небольшие соревнования, пришло время принять крупный турнир. Кения стала первой африканской страной, которая заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира в Пекине в 2015 году. Это подтверждает то, что мы должны стать первой африканской страной, которая примет чемпионат мира", - заявил Варио.

Ранее глава Африканской конфедерации легкой атлетики (CAA) Хамад Калкаба Малбум сообщил, что Алжир, Египет, Кения, Марокко, Нигерия и ЮАР претендуют на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2025 году. Африканские страны ни разу не принимали чемпионат мира по легкой атлетике. Страны Африки выступали в качестве хозяек соревнований под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2017 году, когда в мае в Уганде состоялся чемпионат мира по кроссу, а в июле Кения приняла юношеский чемпионат мира среди спортсменов не старше 18 лет. Кроме того, в июле в Марокко прошел этап Бриллиантовой лиги.

В 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар), а в 2021-м - в американском Юджине.

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