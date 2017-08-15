СМИ: "Зенит" интересуется футболистом "Наполи" Максимовичем

ТАСС, 15 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в покупке сербского защитника итальянского "Наполи" Николы Максимовича. Об этом сообщает портал mundonapoli.it со ссылкой на телеканал Sky Sports 24.

Также на 25-летнего футболиста претендует итальянский "Интер". Сообщается, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассчитывает на Максимовича, как на важный элемент в оборонительных построениях команды.

Максимович за свою карьеру играл в таких клубах, как сербская "Црвена Звезда" и итальянский "Торино". В августе 2016 года серб на правах аренды перешел из "Торино" в "Наполи". Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа защитника. В прошлом сезоне Максимович провел 12 матчей в составе "Наполи" и забил один гол.