СМИ: "Зенит" интересуется футболистом "Наполи" Максимовичем

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ТАСС, 15 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в покупке сербского защитника итальянского "Наполи" Николы Максимовича. Об этом сообщает портал mundonapoli.it со ссылкой на телеканал Sky Sports 24.
Также на 25-летнего футболиста претендует итальянский "Интер". Сообщается, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассчитывает на Максимовича, как на важный элемент в оборонительных построениях команды.
Максимович за свою карьеру играл в таких клубах, как сербская "Црвена Звезда" и итальянский "Торино". В августе 2016 года серб на правах аренды перешел из "Торино" в "Наполи". Позднее неаполитанский клуб активировал опцию выкупа защитника. В прошлом сезоне Максимович провел 12 матчей в составе "Наполи" и забил один гол.