Российский боец Штырков проведет поединок в ноябре с конголезцем М'Пумбу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа./ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков проведет поединок в ноябре с бывшим чемпионом Bellator конголезцем Кристианом М'Пумбу. Об этом сообщили в промоутерской компании RCC Boxing Promotion.
"Штырков проведет свой следующий бой в Екатеринбурге 11 ноября. Соперником 28-летнего россиянина станет 40-летний конголезец и бывший чемпион Bellator Кристиан М'Пумбу, который уже подписал контракт на поединок против Штыркова", - сообщили там.
Также в компании сообщили, что Штырков проведет первый бой в весовой категории до 93 кг. "Этот бой станет центральным событием турнира в Екатеринбурге. Особенностью вечера станет то, что в шоу задействованы исключительно бойцы смешанных единоборств, которые будут биться в клетке", - пояснили там.
Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо.
По правилам ММА россиянин побеждал таких известных бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 11 побед (из них девять досрочно) и ни одного поражения.