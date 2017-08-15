Ватерполистки из Нижегородской области выиграли Спартакиаду

ТАСС, 15 августа. Женская сборная Нижегородской области по водному поло стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале нижегородские ватерполистки победили сборную Челябинской области со счетом 11:11 (16:15 в серии пенальти). Третье место заняла сборная Ленинградской области.

Соревнования по водному поло в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Туапсе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.