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Футболист "Утрехта" Кали не сыграет с "Зенитом" в матчах Лиги Европы

Спорт
15 августа, 16:09 UTC+3 ТАСС

Полузащитник повредил ахиллово сухожилие в игре первого тура чемпионата Нидерландов против клуба "Ден Хаг"

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ТАСС, 15 августа. Марокканский полузащитник "Утрехта" Ануар Кали не примет участия в матчах квалификации Лиги Европы с петербургским "Зенитом" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба голландской команды.

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится в среду в Нидерландах. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

Кали повредил ахиллово сухожилие в игре первого тура чемпионата Нидерландов против клуба "Ден Хаг" (3:0) в пятницу и пропустит по меньшей мере два месяца.

Марокканец перешел в "Утрехт" из голландского "Виллема" летом текущего года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей в составе "Виллема" во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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