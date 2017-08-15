Месси, Роналду и Буффон претендуют на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА

ТАСС, 15 августа. Нападающие испанских футбольных клубов "Барселона" и "Реал" Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон претендуют на звание лучшего игрока по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Окончательный список номинантов был определен по итогам голосования 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных ассоциацией Европейских спортивных СМИ (ESM) и представляющих каждую ассоциацию, входящую в УЕФА. При этом тренерам запрещалось голосовать за игроков из своей команды.

УЕФА также огласил список претендентов на приз лучшей футболистке года, в тройку претендентов вошли датчанка Перниэль Хардер ("Вольфсбург", Германия), немка Дженнифер Марожан ("Лион", Франция) и голландка Лике Мартенс ("Барселона", Испания).

Приз лучшему игроку года в Европе вручается УЕФА с сезона-2010/11, Месси и Роналду получали данную награду дважды (Месси - в 2011 и 2015 годах, Роналду - в 2014 и 2016 гг.). В 2012 и 2013 годах приз доставался испанцу Андресу Иньесте и французу Франку Рибери соответственно.

Победитель будет назван на специальной церемонии, которая пройдет в Монако 24 августа.