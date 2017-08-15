Сборная Псковской области по академической гребле выиграла Спартакиаду в парных четверках

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ТАСС, 15 августа. Мужская сборная Псковской области по академической гребле стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в парных четверках на дистанции 1000 м. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Илья Казмерковский, Илья Ковтун, Евгений Стрельцов, Александр Матвеев показали результат 3 минуты 1,24 секунды. Второе место заняли москвичи Александр Хомич, Иван Джанджаков, Иван Аршинов, Алексей Михайленко (3.01,89), третьей стала сборная Ростовской области в составе Ильи Пирогова, Андрея Хатнюкова, Максима Жевлаченко, Александра Суворова (3.04,49). В финале в двойках без рулевого на 1000 м победили нижегородцы Дмитрий Земляникин, Дмитрий Кудрявый (3.28,14). Второе место заняли ростовчане Денис Вербенко, Юрий Серов (3.29,95), третье - сборная Краснодарского края в составе Николая Смаженкова, Данилы Лящука (3.30,64).
В соревнованиях девушек в одиночках на 1000 м победительницей стала Елена Туганова из Самарской области (3.59,62). Второе место заняла Ксения Слонова из Московской области (4.02,79). Третьей стала Елизавета Жохова из Ростовской области (4.08,02).
Финальный заезд в парных двойках на 1000 м выиграли Ольга Лушникова и Анастасия Любич из Московской области (3.40,34). Вторыми стали Вероника Шляпцева и Анна Ковтун из Санкт-Петербурга (3.43,16). Третье место заняли москвичка Тереза Кравченко и Евдокия Гришина (3.44,18).
Победителем в четверках без рулевого на 1000 м стала сборная Краснодарского края в составе Кристины Мардоян, Екатерине Житловой, Элизабете Тозе, Софии Демантьевой (3.29,87). Второе место заняла команда Москвы в составе Вероники Кащеевой, Лилианы Пушкаревой, Виктории Арсентьевой, Екатерины Панковой (3.32,11). Третьей стала сборная Московской области в составе Анастасии Рябовой, Марины Байковой, Дарьи Чураевой, Александры Зегельман (3.33,86).
Соревнования по академической гребле в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Казани. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.