"СКА-Нева" обыграл ХК "Северсталь" на турнире имени Пучкова

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ТАСС, 15 августа. "СКА-Нева" со счетом 3:0 одержал победу над хоккейным клубом "Северсталь" в матче группы В на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Шайбы забросили Денис Кондратьев (3-я минута), Данила Квартальнов (35) и Андрей Алтыбармакян (53).
"СКА-Нева" завершил групповой этап с тремя очками. В заключительном матче группы сыграют "Северсталь" (0 очков) и "Йокерит" (3 очка).
Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.
В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады.
Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно. Турнир завершится 17 августа.