Лямин и Красильников обыграли пару из Англии в стартовом матче ЧЕ по пляжному волейболу

Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея УлюкаеваПроисшествия 16 августа, 10:50
Боксеры Паккьяо и Хорн достигли принципиальной договоренности о реваншеСпорт 16 августа, 10:48
Новые площадки для музыкантов открыли в московском метро и МЦКОбщество 16 августа, 10:45
Дети-аутисты могут социализироваться благодаря искусству и спортуСоциальная ответственность 16 августа, 10:40
С молитвой и рубанком: как соловецкие монахи сохраняют всемирное наследиеВ стране 16 августа, 10:25
Прокурор: Улюкаев лично потребовал от Сечина взятку в $2 млн на саммите БРИКС в ИндииПроисшествия 16 августа, 10:22
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБЭкономика и бизнес 16 августа, 10:15
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"Экономика и бизнес 16 августа, 10:06
Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера СладкоеПолитика 16 августа, 10:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников одержали победу над англичанами Крисом Грегори и Джейком Шифом в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале (Латвия).
Встреча завершилась со счетом 21:13, 21:16 в пользу российской пары, которая имеет третий номер посева на турнире.
Следующий матч группы C россияне проведут позднее в среду против немцев Йонатана Эрдманна и Армина Доллингера.
Лямин и Красильников являются серебряными призерами чемпионата Европы 2016 года, а также бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года.
Турнир завершится 20 августа.