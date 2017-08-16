ТАСС, 16 августа. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала пятерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Санкциям подверглись Ирина Сергеева (бег на средние дистанции), Екатерина Досейкина (бег на 1500 метров), Зиля Гарипова (спортивная ходьба), Иван Худяков (бег на 400 метров с барьерами) и Любовь Харламова (бег на 3000 метров с препятствиями). Отмечается, что атлеты были дисквалифицированы на основании решений дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

Сергеева дисквалифицирована на два года и шесть месяцев, начиная с 7 мая 2015 года, Досейкина - на четыре года с 1 декабря 2016 года с аннулированием результатов с 5 августа 2015 года по 21 ноября 2016-го, Гарипова - на один год с 12 октября 2016 года, Худяков - на четыре года с 19 апреля 2017 года, Харламова (Иванова) - на два года с 15 июня 2017 года по 14 июня 2019 года, аннулированию подлежат все результаты начиная с 27 июля 2010 года.

Сергеева заняла второе место на молодежном первенстве Европы по легкоатлетическому кроссу в 2009 году. Досейкина является серебряным призером командного чемпионата Европы по легкой атлетике 2014 года. Харламова является бронзовым призером чемпионата Европы 2010 года в беге на 3000 м с препятствиями.