"Спартак" получит €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18

ТАСС, 16 августа. Футбольный клуб "Спартак" заработает €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Победитель Лиги чемпионов заработает €57,2 млн призовых. Участники группового этапа турнира получат по €12,7 млн. За выход в 1/8 финала клубы заработают по €6 млн, в 1/4 финала - по €6,5 млн, в полуфинал - по €7,5 млн. Финалист Лиги чемпионов дополнительно получит €11 млн. Победитель Суперкубка УЕФА получит €4 млн, проигравший - €3 млн.

Общий доход от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА оценивается в €2,35 млрд. €282 млн будет удержано на организационные расходы, €199,7 млн пойдет на солидарные выплаты.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" проведет 12 или 13 сентября. Соперники московской команды станут известны на жеребьевке 24 августа. Шансы на выход в групповой этап сохраняет и ЦСКА, победивший швейцарский "Янг Бойз" со счетом 1:0 в гостевом матче. Ответная игра пройдет 23 августа.

Финал следующего сезона Лиги чемпионов пройдет в Киеве 26 мая 2018 года.