Серена Уильямс планирует выступить на Australian Open - 2018

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ТАСС, 16 августа. Американская теннисистка Серена Уильямс планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2018 года - первом турнире серии Большого шлема в сезоне. Об этом спортсменка сообщила Vogue.
В апреле 2017 года Уильямс приостановила карьеру в связи с беременностью.
"План жестокий, потому что с момента рождения ребенка пройдет всего около трех месяцев. Я не собираюсь отступать, просто говорю, что предстоит очень интенсивная подготовка", - сказала Уильямс.
Уильямс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии. Всего за карьеру она побеждала в турнире семь раз. В общей сложности на ее счету 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (периода с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).
Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды побеждая в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Серена и Винус Уильямс - единственные в современной истории тенниса сестры, бывшие первыми "ракетками" мира как в парном разряде (в сумме восемь недель), так и в одиночном (Серена - более 179 недель, Винус - 11). В парном разряде американки являются 22-кратными победительницами турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В одиночном в активе Серены 72 титула WTA, у Винус - 49 трофеев (из них семь побед на турнирах Большого шлема).
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января 2018 года.