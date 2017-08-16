В Оренбурге на набережной обустроят фан-зону с трансляцией матчей ЧМ-2018

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Оренбурга благоустроят набережную реки Урал, где будет оборудована фан-зона с трансляцией матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на начальника департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергея Бренева.

"Набережная станет фан-зоной чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал он.

Реставрация спуска к реке Урал на набережной, популярном месте у горожан, начнется в конце августа по совместному проекту с московским конструкторским бюро "Стрелка".

"Основная территория для фан-зоны определена перед Музеем города Оренбурга - это единственная сформированная по нормам градостроения городская площадь. Также будет задействована площадь перед памятником Валерию Чкалову", - уточнил Бренев.

Гости фан-зоны смогут посетить музей футбола, здесь будет оборудован пресс-центр и фуд-корт. Кроме того, планируется создать площадку для проведения ярмарок.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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