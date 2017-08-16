"Лада" победила "Адмирал" в матче Кубка Башкортостана по хоккею

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ТАСС, 16 августа. Тольяттинская "Лада" обыграла владивостокский "Адмирал" в серии буллитов со счетом 5:4 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходит в Уфе.
В составе "Лады" отличились Чэй Геноуэй (2-я минута), Денис Зернов (5), Александр Стрельцов (10), Юрий Бабенко (32), победный буллит реализовал Никита Филатов. За "Адмирал" шайбы забросили Виктор Александров (7), Дамир Жафяров (24), Максим Казаков (25, 40).
В среду также пройдет матч "Салават Юлаев" - "Нефтехимик".